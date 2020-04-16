Стройку ЖК "Гастелло" в Минске приостановили до повторной экспертизы

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Новости темы " Жилье в Минске"
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стройку жилого комплекса "Гастелло" в Минске временно приостановили. Об этом информирует Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Причина - скорректированный застройщиком проект получил отрицательное заключение повторной государственной экспертизы", - отмечается в сообщении.
В настоящее время документация дорабатывается и снова отправится на экспертизу.
Также подчеркивается, что договоры долевого строительства компания не заключала. Для привлечения средств дольщиков степень готовности объекта должна составлять не ниже 15%.-0-