Студентам нужно давать не только профессиональные знания, но и моральные ориентиры - ректор ГГМУ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время обучения в вузе студентам важно давать не только информацию, профессиональные знания, но и моральные ориентиры. Такое мнение высказал журналистам Игорь Стома, согласованный сегодня Президентом на должность ректора Гомельского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы, возможно, мы немного забывали о деонтологической стороне медицины, о том, что врач в первую очередь - человек высоких моральных качеств, - обратил внимание он. - Студентам с первых курсов нужно давать не только информацию, профессиональные знания, но и моральные ориентиры".

"Нужно, чтобы молодые специалисты, которых выпускают вузы, были высоко подготовленными не только в профессиональном плане, но и моральном. Чтобы они вообще были этическим образцом как для пациентов, так и для своих коллег", - добавил Игорь Стома.

Он отметил, что Гомельский медуниверситет - самый молодой из четырех вузов Беларуси этой направленности. "В нем собралась прекрасная команда профессионалов, экспертов высочайшего уровня в области медицины и образования. Одна из моих основных задач - максимальная интеграция этих экспертов в практическую медицину, интеграция здравоохранения и вузовской науки", - сказал ректор.-0-