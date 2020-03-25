Студенты БГСХ помогают в посевной в Могилевском районе

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Студотряды Белорусской государственной сельскохозяйственной академии помогают в посевной кампании в Могилевском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по идеологической работе ОАО "Фирма "Кадино" Юлия Кривулькина.

Механизатор Евгений Кошелев

Механизатор Евгений Кошелев и студент Илья Савич во время проведения ремонтных работ

По ее словам, на предприятие прибыли 7 студентов факультета механизации сельского хозяйства. "В текущем году к нам на посевную приехали студенты 2 и 3 курса Горецкой академии. Это не только помощь для предприятия, но и производственная практика для будущих инженеров-механизаторов, - отметила Юлия Кривулькина. - Последний раз студентов мы принимали в 2013 году".

Сельхозтехника

Студент Николай Дроздов во время проведения ремонтных работ

Студент Владислав Казубовский во время проведения ремонтных работ

Сейчас ребята трудятся на мехдворе: ремонтируют и приводят в порядок плуги, тракторы, подготавливают к работе в полях другую технику. Кроме предприятия в Могилевском районе, студотряды Белорусской государственной сельскохозяйственной академии разъехались по всем хозяйствам области, откуда поступили заявки. Всего на посевной в регионе будут помогать 135 студентов.

"Мы ждали молодых людей и подготовились к встрече: обеспечили жильем, постоянными горячими обедами и ужинами. Потому что для работы на посевной нужны силы, - отмечает собеседница. - Сейчас будем следить за студентами, что умеют, как работают, что больше нравится. Важно, чтобы всем было комфортно. Все-таки впереди пять недель совместной работы. И, может быть, среди них есть наши будущие сотрудники. Мы заинтересованы в квалифицированных кадрах ".

Сельхозтехника

Некоторые из студентов, которые приехали в Могилевский район, уже не первый раз работают во время посевной кампании.

"В академии получаем много полезных и нужных знаний. Конечно, хочется опробовать себя и применить полученные знания в реальной работе. Я уже второй раз на посевной. Это хороший опыт, который точно пригодится в будущем", - поделился студент третьего курса Владислав Козубовский.

Будущий инженер Николай Дроздов уверен, что дело не только в опыте. "Скоро мы закончим учебу и получим дипломы. Придет время устраиваться на работу. Такая практика - не только получение опыта и применение своих знаний в деле, это и хорошая возможность присмотреться к своему потенциальному работодателю, показать свои возможности", - поделился Николай.

В Кадино планируют засеять ранними яровыми культурами около 1 тыс. га. Еще 150 га в хозяйстве намерены засеять овощами закрытого и открытого грунта: томаты, огурцы, картофель, капуста, морковь, репчатый лук и свекла.-0-

Фото Олега Фойницкого