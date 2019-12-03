Студенты гомельских вузов встретятся на форуме талантов "Зимняя радуга"

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XXI Областной форум студенческих талантов "Зимняя радуга" пройдет в Гомеле 5-6 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела информационно-аналитической и организационно-кадровой работы Гомельского обкома ОО БРСМ Евгений Устюшков.

На фестивале команды первокурсников шести вузов Гомельской области с юмором расскажут о своей жизни и продемонстрируют себя во всей творческой и спортивной красе. "Особенностью традиционного форума в этом году станет спортивная и культурно-досуговая программа для участников. Откроет ее 5 декабря эстафета "Точка старта", - рассказали в обкоме БРСМ. В Гомельском областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике участникам предстоит пройти несколько спортивных состязаний на скорость и выносливость, проявить командный дух.

В основной день форума, 6 декабря, в холле общественно-культурного центра студенты развернут интерактивные площадки. Это зона презентации вузовских проектов и инициатив, реализованных в Год малой родины. Затем вниманию зрителей предстанет творческое ассорти из лучших номеров по итогам конкурса "А ну-ка, первокурсник!".

Победят студенты, представившие самые креативные программы. Жюри выберет самую творческую и оригинальную команду, призеров в номинациях "Лучшая режиссерская программа", "Музыкальный серпантин", "Танцевальный взрыв", "Артистизм без границ", "Юмор-драйв", "Экстракт креатива", "Дерзать! Искать! Творить!".

Будут определены лучшие и в индивидуальном творческом зачете. Будут названы лучшие актер и актриса, победители в номинациях "Инструментальный драйв", "Театральное искусство", "С песней по жизни", "Открытие года", "Арт-импровизация".

Учреждена еще одна номинация. С 15 октября по 15 ноября команды проводили благотворительную акцию #ЗаДело, по итогам которой подготовлены видеоролики. По 6 декабря в группе "Молодежь Гомельщины||БРСМ" в социальной сети "ВКонтакте" проводится онлайн-голосование на лучшее видео. Команда, набравшая наибольшее количество голосов, заберет победу в номинации "Молодежь #ЗаДело".

За историю проведения форум студенческих талантов "Зимняя радуга" стал своего рода брендом в студенческой среде Гомельской области. Среди задач фестиваля - выявление талантливой молодежи, развитие студенческого творчества, создание единого арт-пространства и укрепление профессиональных связей организаторов творческой деятельности в высших учебных заведениях региона. Форум содействует нравственному воспитанию молодежи и популяризации деятельности общественного объединения БРСМ.-0-