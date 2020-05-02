Студенты и интерны оказывают большую поддержку в борьбе с коронавирусом - главврач 3-й больницы Минска

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся медицинских колледжей, студенты и врачи-интерны оказывают большую поддержку в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1" сообщила главный врач 3-й городской больницы имени Е.В. Клумова Наталья Саевич, сообщает БЕЛТА.

Наталья Саевич отметила, что интерны сейчас могут не работать. Но в ее больнице они все остались и продолжают оказывать очень большую помощь врачам, чтобы снять с них нагрузку.

"Недавно к нам в клинику пришли студенты медицинского колледжа и медуниверситета. Это добровольцы, которые будут помогать в качестве среднего и младшего медперсонала", - сказала Наталья Саевич. Она поблагодарила поколение молодых медиков, которые, несмотря на трудности, пришли на помощь старшим коллегам.-0-