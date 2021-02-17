"Студенты на Орбите" окажутся во время творческого форума в Гомеле

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:33 ЕЭК: обращений о вступлении Ирана в ЕАЭС не поступало Экономика
11:27 До -26°С ожидается в Беларуси 18 февраля Общество
11:22 В России за сутки выявили 12 828 заразившихся коронавирусом В мире
11:21 Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году увеличили производство на 4% Экономика
11:18 Караник: в 2020 году свыше 67% бюджета Гродненской области направили на соцсферу Регионы
11:09 Власти Нидерландов вернули комендантский час, отмененный окружным судом В мире
11:06 Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка Происшествия
10:58 В подсобном помещении Брестской горбольницы произошел пожар - никто не пострадал Происшествия
10:54 Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год Экономика
10:51 Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту Общество
10:45 В Рогачевском районе разорвался отопительный котел в частном доме Происшествия
10:38 Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае Экономика
10:25 БРСМ и "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества Общество
10:17 Юноши из Новополоцка проходят курс молодого бойца в погранотряде Регионы
10:16 ФОТОФАКТ: Снегопады в Греции засыпали афинский Акрополь Калейдоскоп
10:15 Правительство возместит банкам из бюджета проценты по кредитам предприятиям легпрома Экономика
10:10 БРСМ и "Мобильные кадры России" подписали соглашение о сотрудничестве Общество
10:08 Стартап-центр БГУ принял первых резидентов Общество
10:05 ТПП Гродненской области и Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
10:04 В Молодечненском районе ликвидировали самогонный цех Происшествия
10:01 Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета Экономика
09:49 Стартует серия бесплатных вебинаров для открывающих свой бизнес женщин Общество
09:48 Депутат: частник требует максимальных гарантий и льгот, а госпредприятия несут огромную соцнагрузку Общество
09:42 "Студенты на Орбите" окажутся во время творческого форума в Гомеле Регионы
09:36 Во Франции проголосовали за резонансный закон об укреплении республиканских принципов В мире
09:36 Минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой - расследование завершено Происшествия
09:32 Ковалев: бизнес и политика однозначно несовместимы Политика
09:25 Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием Общество
09:24 Через COVAX первые поставки вакцины от COVID-19 должны пойти в конце февраля В мире
09:15 Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю снизилось на 16%, летальных исходов - на 10% В мире
Все новости
Все новости
Регионы
17 февраля 2021, 09:42

"Студенты на Орбите" окажутся во время творческого форума в Гомеле

Фото БРСМ
Фото БРСМ

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной форум студенческих талантов "Зимняя радуга" пройдет 18 и 25 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Тематическим лейтмотивом форума станет девиз "Студенты на орбите". "Это своеобразная молодежная трактовка произведения "Лявоніха на арбіце" белорусского писателя и драматурга Андрея Макаенка. Тема актуальна и сегодня, так как молодежи во все времена присущи изобретательность, находчивость, инициатива", - подчеркнули в обкоме.

Форум творческих и ярких первокурсников-первооткрывателей студенческого космоса начнет молодежная спортивная эстафета "Точка старта", которая пройдет 18 февраля в областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике.

Основные творческие баталии развернутся 25 февраля в холле ОКЦ. Здесь на интерактивных площадках молодые люди презентуют проекты и инициативы семи вузов, реализованные в Год малой родины. А в концертном зале представят лучшие номера по итогу конкурса "А ну-ка, первокурсник".

Жюри предстоит определить самую творческую и оригинальную команду, которая и получит Гран-при. Лидеров по итогу форума выберут и в номинациях: "Лучшая режиссерская программа", "Музыкальный серпантин", "Танцевальный взрыв", "Артистиизм без границ", "Юмор-драйв", "Экстракт креатива", "Дерзать. Искать. Творить". Отметят самых ярких студенческих звезд в личном зачете. Так, лучших из лучших выберут в номинациях "Инструментальный драйв", "Театральное искусство", "С песней по жизни", "Открытие года", "Арт-импровизация", а также "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

С 22 по 25 февраля в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Молодежь Гомельщины |БРСМ|" пройдет зрительское голосование, которое определит лучший вузовский проект (благотворительную акцию). Команда, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации "Молодежь #ЗаДело".

Среди задач фестиваля - выявление талантливой молодежи, развитие студенческого творчества, создание единого творческого пространства и укрепление профессиональных связей организаторов творческой деятельности в вузах региона.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ Гомельская область молодежь форумы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Владимир Караник. Фото из архива Караник: в 2020 году свыше 67% бюджета Гродненской области направили на соцсферу
Фото из архива Юноши из Новополоцка проходят курс молодого бойца в погранотряде
Фото ГКСЭ Оборудование для фотофиксации появилось у криминалистов Могилевской области
Фото из архива Около 25 млн деревьев высадят весной в лесхозах Минской области
Фото из архива Клуб "Деловая среда" объединит начинающих предпринимателей в Барановичах
Фото из ВК-аккаунта МежГалактическая Лига КВН (Беларусь, Могилёв) Фестиваль Могилевской лиги КВН определит участников нового юмористического сезона
Главное
Во время совещания Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1134 пациента с COVID-19, выписаны 1028
Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год
Старт продаж сразу в двух домах Minsk World! Квартиры в "азиатских" новостройках - от 2600 рублей за метр
Топ-новости
Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием
Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту
Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка
Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае
Делегат ВНС: создание качественных условий для жизни прямо влияет на развитие страны
Стартап-центр БГУ принял первых резидентов
Католики празднуют Пепельную среду
БРСМ и "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества
Ковалев: бизнес и политика однозначно несовместимы
Петришенко: предприятия регионов должны видеть своих будущих специалистов уже среди школьников
В районе БелАЭС обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки - Белгидромет
Сильная соцполитика стала залогом того, что большинство белорусов не поддержало мятеж - мнение
Минэкономики рассказало о льготах на услуги электроснабжения и сжиженный газ
Минприроды рассказало, как помочь зимующим лебедям и уткам
Контроль качества лекарств и продажу немедицинских товаров в аптеках обсудили в Минздраве
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.