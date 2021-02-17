"Студенты на Орбите" окажутся во время творческого форума в Гомеле

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной форум студенческих талантов "Зимняя радуга" пройдет 18 и 25 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Тематическим лейтмотивом форума станет девиз "Студенты на орбите". "Это своеобразная молодежная трактовка произведения "Лявоніха на арбіце" белорусского писателя и драматурга Андрея Макаенка. Тема актуальна и сегодня, так как молодежи во все времена присущи изобретательность, находчивость, инициатива", - подчеркнули в обкоме.

Форум творческих и ярких первокурсников-первооткрывателей студенческого космоса начнет молодежная спортивная эстафета "Точка старта", которая пройдет 18 февраля в областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике.

Основные творческие баталии развернутся 25 февраля в холле ОКЦ. Здесь на интерактивных площадках молодые люди презентуют проекты и инициативы семи вузов, реализованные в Год малой родины. А в концертном зале представят лучшие номера по итогу конкурса "А ну-ка, первокурсник".

Жюри предстоит определить самую творческую и оригинальную команду, которая и получит Гран-при. Лидеров по итогу форума выберут и в номинациях: "Лучшая режиссерская программа", "Музыкальный серпантин", "Танцевальный взрыв", "Артистиизм без границ", "Юмор-драйв", "Экстракт креатива", "Дерзать. Искать. Творить". Отметят самых ярких студенческих звезд в личном зачете. Так, лучших из лучших выберут в номинациях "Инструментальный драйв", "Театральное искусство", "С песней по жизни", "Открытие года", "Арт-импровизация", а также "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

С 22 по 25 февраля в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Молодежь Гомельщины |БРСМ|" пройдет зрительское голосование, которое определит лучший вузовский проект (благотворительную акцию). Команда, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации "Молодежь #ЗаДело".

Среди задач фестиваля - выявление талантливой молодежи, развитие студенческого творчества, создание единого творческого пространства и укрепление профессиональных связей организаторов творческой деятельности в вузах региона.-0-