Студотряды из Гродно приступили к работе на черноморском побережье

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды из Гродно приступили к работе в детском лагере на берегу Черного моря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила командир штаба студенческих отрядов Гродненского городского комитета ОО "БРСМ" Анна Киселевская.

В составе отряда "Дети Немана" почти 50 человек - все они студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Молодые люди работают в оздоровительном комплексе "Жемчужина России" в Анапе вожатыми и официантами в составе сервисного и педагогического отрядов. Гродненские студенты зарекомендовали себя с хорошей стороны, поэтому на черноморское побережье работодатель приглашает их на протяжении нескольких лет.

"Работа в отряде "Дети Немана" популярна. Заявок поступает больше, чем есть мест в отряде. Отбор проходят лучшие студенты. Сессию они, к слову, сдавали досрочно", - сказала Анна Киселевская. Перед поездкой на черноморское побережье молодые люди прошли обучение в школе вожатых, изучили трудовое законодательство, ознакомились с вопросами охраны труда. Перед выездом все сдали тест на коронавирус, многие из студотрядовцев уже вакцинированы.

Трудовая вахта "Детей Немана" продлится около полутора месяцев, далее их сменит новый состав студентов-купаловцев.

Набирает ход трудовой семестр и в областном центре. В Гродно с работодателями заключены договоры на формирование студенческих отрядов на более чем 900 рабочих мест. Всего летом планируется трудоустроить около 1,2 тыс. студентов и учащихся.

Профиль отрядов различный. Педагогические отряды приступают к работе в оздоровительных лагерях, строительные отряды задействованы на ремонтах и благоустройствах учебных корпусов, общежитий вузов, строительстве дорог в Гродно и других важных инфраструктурных объектов. На предприятиях города - машиностроительных, перерабатывающих, выпускающих стройматериалы - работают производственные студенческие отряды. Сервисные отряды будут задействованы в работе приемных комиссий, отделений связи, а также в сфере торговли и услуг. Студенты медуниверситета и учащиеся медицинского колледжа в составе медицинских отрядов будут работать в клиниках областного центра.-0-