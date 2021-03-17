Субботин: Беларусь идет своей дорогой, ставя в основу интересы народа

17 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь идет своей дорогой, ставя в основу интересы народа. Об этом сказал заместитель премьер-министра Александр Субботин во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь хочу поблагодарить ваш коллектив за работу. Прошлый год был тяжелым, однако вы не только выстояли, не остановили производство, сохранили коллектив, но и прибавили - мы видим это на примере производимой продукции и высокого спроса как в Беларуси, так и за рубежом, - отметил Александр Субботин. - Во время своего выступления я озвучу основные аспекты, которые обсуждались на VI Всебелорусском народном собрании. Наша страна выбрала свой путь развития, в основе которого - интересы нашего государства и его жителей. И важно продолжать эту работу".

Александр Субботин

Вице-премьер рассказал, что во время масштабного форума были проработаны: внешняя и внутренняя политика, взаимоотношения с важными стратегическими партнерами, экономическое развитие, сохранение социальной направленности, развитие сельского хозяйства, медицины и сферы образования, реформирование пенсионной системы, работа с молодежью. "Пристальное внимание в будущую пятилетку будет уделяться развитию регионов, необходимо повысить привлекательность малых городов", - подчеркнул Александр Субботин.

На встрече с коллективом также присутствовал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. "Важно понимать и помнить, что наша независимая страна создана усилиями более старшего и младшего поколений - нас с вами. Сегодня у людей есть возможность учиться, работать, строить жилье, получать качественные медицинские услуги, путешествовать. И это то, что достигалось годами. Все сломать можно и за один день, но восстановить все эти достижения будет непросто, - отметил Михаил Русый. - Страна, как большой коллектив, где многое зависит от руководителя. И на примере вашего предприятия мы видим, как даже в сложное время при грамотной совместной работе руководства и коллектива, вы смогли достичь высоких показателей. А это значит, что экономика наша идет вперед, есть отчисления в бюджет, а вместе с этим появляются новые школы, поликлиники и больницы".

Михаил Русый

Александр Субботин добавил, успехи "Бабушкиной крынки" - это работа не одного года. "Одержать победу - это результат долгой и упорной работы. И в ней занято большое количество людей: нужно засеять поля, накормить коров, получить молоко, переработать его. А еще важно его продать. И именно поэтому мы сегодня здесь - чтобы поблагодарить людей за их работу, что в сложный период коллектив не только сохранил все то, что было наработано годами, но еще и повысил свои успехи, - подчеркнул вице-премьер. - Сельское хозяйство делает высокие ставки на молочную отрасль - это своеобразный локомотив, который двигает вперед всю отрасль. И это тот пункт, где формируется добавленная стоимость продукции. Поэтому внимание к этой сфере и в ближайшую пятилетку будет оставаться пристальным, будем развиваться дальше. Важно дойти до каждого потребителя, оправдать ожидания людей. И тогда мы сможем заработать больше для своего региона и всей страны в целом".

Как отметил генеральный директор ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов, предприятие строит большие планы на текущий год. "По производству цельномолочной продукции в прошлом году холдинг вышел на второе место по республике, на сегодняшний день мы продаем около 16 тыс. т такой продукции. Увеличили объемы производства сыров практически в два раза - с 800 т до 1550 т, из которых 1,1 тыс. т идет на экспорт. Освоили дальнее зарубежье, в частности, рынки в Индонезии, Бангладеш, Китае, на Кубе. Сейчас ведем переговоры с Голландией - хотим сертифицироваться на европейский рынок, - рассказал генеральный директор. - Мы работаем над расширением ассортимента нашей продукции. Например, разработали девять видов цветных сыров - изготовили их приблизительно по 800-900 кг. В ближайшее время отдадим на дегустации в крупные торговые сети, отправим трейдерам в Москву. И если покупатели оценят, увеличим объемы производства".

Геннадий Скитов

Филиалы ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" расположены практически во всех районах Могилевской области. Здесь производят более 250 наименований молочной продукции. На предприятии работают около 3,5 тыс. человек.-0-

Фото Олега Фойницкого