Субботин: Год исторической памяти в Витебской области будет наполнен тематическими событиями

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Год исторической памяти в Витебской области будет наполнен тематическими мероприятиями, фестивалями, концертами, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Губернатор подчеркнул, что мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, проходят в стране ежегодно. "У нас на системной основе проводятся патриотические мероприятия, празднуем День Победы и другие даты. Конечно, в этом году в области дополнительно организуют различные вещи, фестивали, концерты. Будет большое тематическое наполнение Года исторической памяти, и именно упор на наши историю, корни, ведь не знающий истории, не имеет будущего. Исходя из этого хотим и молодежи показать, что нам есть чем гордиться и на чем строить наше государство", - отметил Александр Субботин.

Сегодня он поздравил со столетием ветерана труда, участника Великой Отечественной войны Василия Мельянцова. Губернатор пожелал юбиляру здоровья, вручил подарки и почетную грамоту облисполкома, подчеркнув, что такой юбилей большая редкость.

Василий Мельянцов

Василий Тимофеевич Мельянцов родился в деревне Пудоть Витебского района. Он из того поколения, которое ощутило на себе катаклизмы и беды XX века. Жизнь его не баловала. Василий рано остался сиротой, а когда ему исполнилось 17 лет, отправили на курсы бухгалтеров в Минск. После учебы, в 1940 году, устроился в сельпо Суражского района, недолго поработал и началась Великая Отечественная война. В июле 1941 года был призван в армию. Служил связистом в Закавказском военном округе, недалеко от Тбилиси. В крупных боевых сражениях участвовать не пришлось.

Василий Мельянцов с сыновьями Виктором и Николаем

После войны трудился бухгалтером, руководил Яновичским потребобществом, более 30 лет отработал главным бухгалтером в местном колхозе. Сын юбиляра Виктор рассказал, что отец всего в жизни добился сам, самостоятельно построил дом в Яновичах. "По молодости все нам, сыновьям, отдавал. Учил всему хорошему, мы брали с него пример. Сегодня ему сто лет, столько прожить не каждому дано. У него два сына, четверо внуков и четверо правнуков", - сказал Виктор Мельянцов. Уже не первый год день рождения Василия Тимофеевича празднуют на Рождество - это два важных праздника в семье.

В день рождения участнику войны еще вручили новый паспорт.-0-

Фото Александра Хитрова