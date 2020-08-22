Суд обязал МРЭК пересмотреть причину инвалидности пенсионера

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска обязал МРЭК установить верную причину инвалидности пенсионера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Осколочное ранение кисти левой руки и левого глаза мужчина получил 3 мая 1944 года, когда его брат, чтобы не попасть в плен к захватчикам, подорвал себя на гранате. Минская городская МРЭК установила ему 3-ю группу инвалидности бессрочно, указав в качестве причины инвалидность с детства. Мужчина не согласился с таким заключением и обжаловал его в комитете по здравоохранению Мингорисполкома и у главного врача Минской городской МРЭК, поскольку причина инвалидности не соответствовала реальным обстоятельствам получения увечья. Вместе с тем вышестоящая организация не нашла оснований для изменения причины инвалидности.

В суде, куда также обратился мужчина, изучили обстоятельства получения осколочного ранения. В частности, рассматривались документы, предоставленные Национальным архивом Беларуси, и протокол заседания Пуховичского сельского исполнительного комитета от 5 декабря 2018 года, который подтверждает ранения, полученные заявителем во время Великой Отечественной войны при блокировании немцами партизанской зоны в Пуховичском районе Минской области.

В результате суд признал жалобу заявителя на действия МРЭК, межведомственной научной экспертной комиссии РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации обоснованной и отменил ранее вынесенные заключения. Минская городская МРЭК обязана рассмотреть вопрос об установлении мужчине верной причины инвалидности: инвалидность с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий). Вышестоящий суд оставил это решение без изменения. Решение вступило в законную силу.-0-