Суд признал "КварцМелПром" банкротом и ввел санацию до апреля 2022 года

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области признал экономически несостоятельным СЗАО "КварцМелПром" в Малоритском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

В нынешнем марте экономический суд возбудил производство по делу о банкротстве "КварцМелПрома". В апреле в отношении должника было открыто конкурсное производство. Антикризисный управляющий выяснил, что акционерное общество долгое время имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса, а его финансовые показатели свидетельствуют о неплатежеспособности.

Большинством голосов кредиторы утвердили план санации предприятия, предусматривающий реализацию мероприятий по восстановлению платежеспособности до конца марта 2022 года. С учетом этого управляющий ходатайствовал перед судом о введении санации. Ходатайство было удовлетворено: "КварцМелПром" признан экономически несостоятельным, введена санация до 4 апреля 2022 года.

Судебное постановление подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции экономического суда Брестской области в 15-дневный срок после его принятия.-0-