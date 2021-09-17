17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Пуховичского района восстановил права незаконно уволенной работницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Судом первой инстанции это гражданское дело рассматривалось еще в апреле. Тогда истица сообщила, что 14 октября 2020 года ее приняли на работу по контракту оператором процесса переработки зерна, а приказом от 26 января 2021-го уволили якобы за прогул 30 декабря. Женщина посчитала увольнение незаконным.

Она пояснила, что начальник участка отказал ей предоставить время для посещения врача в связи с беременностью, поэтому она как мать, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, решила воспользоваться правом на один свободный от работы день в месяц. 29 декабря прошлого года она передала письменное заявление юрисконсульту и предупредила первого замдиректора о том, что хочет использовать свободный день 30 декабря. Он заверил, что подпишет заявление. Однако 5 января 2021 года женщине предложили уволиться по соглашению сторон, так как она пропускает рабочее время. Истица отказала - и была уволена 26 января.

Представитель ответчика в суде исковые требования не признал в полном объеме. Тем не менее, он подтвердил доводы истицы о том, что она подавала заявление об освобождении от работы 30 декабря 2020 года, однако сослался на факт утери этого заявления. Более того, суд проверил действующий у ответчика порядок рассмотрения подобных заявлений и установил, что они не регистрируются, ознакомление работников с приказами о предоставлении выходных, отгулов и социальных отпусков не производится.

В итоге, заслушав стороны, свидетелей, исследовав доказательства по делу, суд удовлетворил иск. Женщина восстановлена на работе в своей должности. С предприятия взысканы в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула - более Br1,2 тыс., денежная компенсация морального вреда в размере Br100, а также расходы по оплате помощи представителя - Br2,1 тыс.

Минский областной суд 9 сентября решение суда первой инстанции оставил без изменений, а апелляционную жалобу предприятия и апелляционный протест прокурора - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.-0-