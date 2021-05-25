Сухофрукты с вредным для детей красителем продавали в Могилеве

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные сухофрукты выявлены в частной торговой сети Могилева в результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции.
В список небезопасных попали сухофрукты с добавлением сахара - сушеные помело и папайя. Продукция, упакованная в полиэтиленовые пакеты массой 4 и 5 кг соответственно, была изготовлена в Таиланде и импортировалась на территорию страны минской фирмой.
В состав сухофруктов входил не заявленный в маркировке синтетический краситель Е129, что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки". Покупатели не получали достоверной информации о составе продукта, так как на этикетке отсутствовала предупреждающая надпись "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей".
По результатам проверки запрещен ввоз и обращение указанной продукции на территории Беларуси.-0-