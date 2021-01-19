19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский ЦКК опровергает информацию об отравлении людей хлором, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал концерна "Беллесбумпром".

"Администрация ОАО "Светлогорский ЦКК" сообщает, что размещенная в интернете 19 января информация об отравлении работников подрядной организации хлором во время ремонтных работ на заводе беленой целлюлозы является недостоверной. Элементарный хлор в производстве беленой целлюлозы по методу ECF не используется и не образуется", - говорится в сообщении.

Производство беленой целлюлозы работало в выходные дни и продолжает работать в штатном режиме, заявили на заводе.-0-