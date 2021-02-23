Свитч-экскурсии и ярмарки забытых книг - могилевские библиотеки проведут день открытых дверей

23 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей проведут могилевские библиотеки 24 февраля. Об этом БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"В этот день всех гостей и жителей города ждет насыщенная книжная программа. Старт даст онлайн-открытие Международного интернет-конкурса "100 вдохновенных строк" (Казахстан - Беларусь) в библиотеке-филиале №2 имени И.Шамякина. В этот день впервые будут организованы литературные свитч-экскурсии, где читатели смогут не только познакомиться с библиотекой, но и поиграть: развить внимание, реакцию, концентрацию, узнать что-то новое о разных литературных событиях", - отметила Елена Шепелева.

У гостей мероприятий будет возможность познакомиться с новыми библиотечными проектами, программами и объединениями по интересам. Так, в центральной городской библиотеке имени К.Маркса состоится презентация литературной off/on-line студии "Говорящие книги", библиотека-филиал №1 имени Я.Коласа приглашает в детскую лабораторию "Научные опыты". Любителей мультфильмов будут ждать в детских библиотеках №2 и №10 на мульт-марафоне.

"Узнать все тайны профессии библиотекаря можно будет на акции самоуправления, которая пройдет библиотеках-филиалах №4, №9 и в детской библиотеке-филиале №9, - рассказала Елена Шепелева. - Кроме этого, мы подготовили презентацию книжных новинок, ярмарку забытых книг, интерактивные выставки и тематические фотозоны. Все это будет представлено во всех библиотеках города".

Насыщенная программа ждет и онлайн-пользователей. В Instagram-аккаунте @public_libraries_mogilev пройдет розыгрыш книжного бокса. А на страницах @bibliot6 и @9_izmerenie состоится виртуальный круиз в библиотеку. "Принять участие в фото-челлендже "Книга твоего формата" приглашают в Instagram-аккаунте db_pushkina70, а сайт детской библиотеки-филиала №9 предлагает посетить тематическую презентацию", - отметила заведующая.

В этот день пройдут различные квесты, мастер-классы, интерактивные игры и многое другое. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в опросах и анкетировании - высказать свое мнение о работе библиотек, поделиться читательскими интересами и предпочтениями.-0-