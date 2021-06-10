Свято-Вознесенский женский монастырь в Барколабово отметит 380-летие

10 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Свято-Вознесенский женский монастырь в агрогородке Барколабово Быховского района отметит 380-летие. Торжество пройдет в праздник Вознесения Господня по православному церковному календарю, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

Божественную литургию в обители возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Помогать ему будет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Начало службы в 9.05.

Затем состоится награждение председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца памятной медалью Русской православной церкви "Патриаршая благодарность" от имени митрополита Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси.

Женский монастырь у села Барколабово Быховского района, в междуречье старого русла Днепра и реки Лахвы, был основан в 1641 году: магнат Богдан Стеткевич подарил землю и деньги на строительство монастыря. Здесь хранится главная ценность храма - Барколабовская икона Божией Матери. Православные верующие считают ее чудотворной. По легенде, она сама выбрала для себя место: обоз князя Пожарского не мог сдвинуться с места, пока икону не оставили в монастыре.

Возрождение Свято-Вознесенского монастыря началось в 2008 году. Сегодня там живут 17 насельниц, в монастыре ведется большое хозяйство.-0-