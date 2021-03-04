Своевременная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников - Мартынюк

4 марта, Елизово /Корр. БЕЛТА/. Своевременная модернизация предприятий дает не только экономический эффект, но и дополнительные социальные гарантии для сотрудников. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время посещения филиала "Елизово" ОАО "Гродненский стеклозавод", передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятия, которые имеют свои многолетние традиции и являются градообразующими на определенной территории, нужно и важно поддерживать. Потому что они обеспечивают стабильный заработок для своих сотрудников, - отметил Леонид Мартынюк. - Своевременная модернизация, которая ведется на таких предприятиях, дает не только плюсы и экономический результат, но и определенные социальные гарантии для тех людей, которые трудятся и живут на данной территории. Мы видим, что та работа, которая была проведена на этом предприятии в прошлом году, безусловно, дает положительный эффект. Наряду с экономическими и социальными плюсами здесь мы видим, что изменилось и качество выпускаемой продукции. А это говорит о том, что появился и усилился экспортный потенциал".

По словам директора завода Олега Гербача, последние несколько лет на предприятии идет модернизация производства, которая позволила освоить выпуск новой продукции - облегченной бутылки.

"В 2019 году в цеху №2 печь выработала свой ресурс, поэтому и возникла необходимость в модернизации, - отметил Олег Гербач. - Мы полностью заменили огнеупоры на печи, установили новые инспекционные машины в цеху, что позволило улучшить контроль качества. Сделали капитальный ремонт стеклоформующих машин и другого оборудования. В том же 2019 году была заложена основа под модернизацию котельной, где мы устанавливаем систему утилизации тепла отходящих газов. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Это позволит отапливать завод и получать горячую воду без использования газа для котельной. Кроме того, в июле 2020 года выпущена первая серийная партия облегченной бутылки. Такая тара до 20% легче, нежели ее стандартный предшественник".

После знакомства с технологическими процессами производства помощник Президента - инспектор по Могилевской области встретился с коллективом завода. Он пояснил, на чем были сделаны акценты во время VI Всебелорусского народного собрания. Леонид Мартынюк уделил особое внимание тому, что Беларусь сохранит социальную направленность экономики, рассказал о развитии здравоохранения и молодежной политике. "Все это позволит улучшить комфорт жизни наших граждан, увеличить рост благосостояния населения. А это напрямую скажется и на экономической составляющей нашего государства", - отметил он.

Работники завода задали несколько вопросов Леониду Мартынюку. Они касались состояния и ремонта дорог и ремонта спортивного стадиона в Елизово. "Людей всегда волнуют, в первую очередь, те условия, в которых они живут. Мы видели, какая была зима, и наступившая весенняя погода накладывает определенные отпечатки на наше дорожное покрытие и состояние мест общего пользования. Все работы по улучшению дорожного покрытия будут сделаны, но для этого нужны определенные погодные условия. Наши дорожники знают свою работу, и я уверен, что порядок будет наведен", - отметил Леонид Мартынюк.

Еще один вопрос касался возможности завода приобретать стеклобой напрямую у населения и организаций, которые закупают это сырье у людей, а не через посредников. Леонид Мартынюк отметил: этот вопрос необходимо детально проработать. "Нужно и людей заинтересовать в том, чтобы им было выгодно собирать и отдавать вам это сырье", - подчеркнул помощник Президента - инспектор по Могилевской области.-0-