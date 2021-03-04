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04 марта 2021, 12:33

Крупную модернизацию начал стеклозавод в Елизово

Формовка бутылки
Формовка бутылки

4 марта, Елизово /Корр. БЕЛТА/. Крупную модернизацию производства начал ОАО "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово". Работы затронут цех стеклотары №4. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Олег Гербач.

"Крупные проекты по модернизации производства успешно реализуются нашим заводом в течение нескольких лет. Серьезные планы у нас и на этот год. Мы уже начали реализовывать проект по модернизации цеха стеклотары №4, - рассказал Олег Гербач. - В цеху будет полностью изменен проект стекловаренной печи, она станет более экономичной. Соответственно, ожидаем снижения себестоимости тонны стекломассы, что тоже должно улучшить финансовые показатели. Будет изменено оснащение участка упаковки - это повлияет на производительность. Для обновления цеха будут затрачены как заемные, так и собственные средства. Ориентировочная стоимость проекта составит около Br26 млн. Планируется, что обновленный цех будет запущен уже в начале 2022 года".

Олег Гербач
Олег Гербач

Как отметил директор завода, модернизация цеха позволит решить несколько важных задач. "Это снижение себестоимости производимой продукции, увеличение объемов производства и повышение качества готовых изделий, - подчеркнул Олег Гербач. - Работа нашего предприятия направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, обеспечение устойчивой, стабильной работы, сохранение существующих рабочих мест".

На предприятии освоено более 100 видов разнообразной продукции - это широкогорлая и узкогорлая тара для пищевых жидкостей и продуктов. Ежегодно здесь осваивают от 10 до 20 новых видов изделий. Произведенная стеклотара поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. В течение 2020 года продукция завода экспортировалась в Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Украину, Казахстан, Россию. На предприятии трудятся около 570 человек.-0-

ОАО "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово"
ОАО "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово"

Фото Олега Фойницкого

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