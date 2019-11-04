Свыше 70 тыс. деревьев и кустарников высадили осенью в Гомельской области

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Свыше 70 тыс. деревьев и кустарников высадили осенью в населенных пунктах и вдоль дорог в Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В городах и селах региона, по данным на 1 ноября, появились почти 63,5 тыс. зеленых насаждений, это на 62% больше, чем планировали. При этом в районах многоэтажной жилой застройки, на дворовых территориях высадили около 15,3 тыс. деревьев и 1,3 тыс. кустарников.

Вдоль автомобильных дорог местного и республиканского значения высадили 6,73 тыс. деревьев и кустарников при ориентире чуть более 4 тыс.

По словам Андрея Сущевича, несмотря на перевыполнение планов, о качестве и полноте реализации поставленной задачи по озеленению территорий можно будет предметно говорить после проведения оценки, в том числе по приживаемости деревьев.-0-