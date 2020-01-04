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04 января 2020, 13:20

Свыше 80% звонков на прямую линию с Сиваком касались проблем ЖКХ

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Прямые телефонные линии власти с населением"
Меньше коммерческих домов, больше для очередников - Сивак наметил акценты в жилищном строительстве
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 вопросов поступило на субботнюю прямую телефонную линию председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака. Свыше 80% обращений касались темы ЖКХ, а также звучали вопросы благоустройства столицы, строительства жилья, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, житель Первомайского района высказал недовольство работой коммунальщиков, службы 115 и графиком проведения капитального ремонта. В жилом доме по улице Парниковая, 3/1 жильцы вынуждены терпеть отключение отопления (в том числе с 31 декабря по 3 января), горячей воды и прочие неудобства в зимнее время из-за капитального ремонта, который, по словам заявителя, ведут непонятные частные подрядчики спустя рукава. Их некачественную работу приходится переделывать, тратить бюджетные деньги. В самой сфере трудятся чаще всего временщики. Анатолий Сивак согласился с позицией заявителя и сказал, что на примере решения проблем этого дома будут совершенствоваться в том числе механизмы проведения капитального ремонта, работы ЖЭСов в целом.

Не в первый раз на прямую линию городским властям пожаловалась на ЖЭС минчанка, которая живет в доме №21 по Логойскому тракту. В ее квартире вода еле теплая, вентиляция работает в обратную сторону. Вместо исправления ситуации женщина получает новые проблемы. Глава города поручил разобраться с выездом по месту жительства обратившейся.

По поводу завершения строительства жилого комплекса "Аркадия" обратилась одна из дольщиков и представитель инициативной группы. Ее интересовало, на какой стадии инициатива по изменению указа №430, которым установлены условия завершения строительства домов в районе улицы М.Богдановича в Минске, заказчиком по которым являлось ООО "Тамбаз", а также обязательства по доплатам и страховым выплатам. Анатолий Сивак сообщил, что созданная рабочая группа уже подготовила проект указа о внесении изменений, который проходит процедуру согласования. "Когда все позиции участников будут учтены, документ будет направлен в госорганы", - сказал мэр. При этом он обратил внимание на то, что при принятии любого решения должны учитываться именно законные интересы дольщиков.

На прямую линию позвонил и неравнодушный житель Минска, который высказал свои замечания по поводу расклеенных объявлений на столбах, забитых контейнеров по сбору макулатуры. Анатолий Сивак принял к сведению тревожный сигнал, но при этом отметил, что в целом ситуация с содержанием городских территорий улучшилась. Зато среди проблем, которые разрешить особенно трудно, - конфликты в товариществах собственников. Очень часто здесь замешаны межличностные отношения.-0-

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