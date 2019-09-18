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18 сентября 2019, 11:49

СЗАО "КварцМелПром" начало поставки продукции в Польшу

Фото из архива
Фото из архива

18 сентября, Малоритский район /Корр. БЕЛТА/. Увеличение загрузки мощностей и выход на новые рынки сбыта позволят улучшить экономическую ситуацию на СЗАО "КварцМелПром". Такое мнение высказал сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"У предприятия есть долговые обязательства, которые не дают возможности нормально работать. Выход только один - наращивать объемы и производить конкурентную продукцию, которая будет востребована на рынках. Этого нужно достигать за счет загрузки мощностей, поиска новых рынков сбыта. Руководство и собственники "КварцМелПрома" это понимают, есть четкая программа выхода из непростой ситуации. Мы со своей стороны также поддерживаем: рассматривается возможность предоставления предприятию преференций по уплате налогов в местный бюджет", - сказал Анатолий Лис.

В частности, в январе-августе завод отгрузил за рубеж продукции более чем на $5,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 45,3%. Рост поставок отмечается в Украину, в этом году начались поставки газосиликатных блоков в Польшу. "Эти факторы позволяют предприятию наращивать оборотные средства, делать небольшие инвестиции для запуска производства извести и сопутствующей номенклатуры. В первую очередь расчет на экспорт. Сделали первые пробные отгрузки в Украину, используем эту продукцию у себя в производстве блока и кирпича. Результатами пока довольны, задача стоит выйти на стабильные объемы", - отметил генеральный директор ООО "Трайпл" Сергей Чиж, которое является основным акционером "КварцМелПрома".

СЗАО "КварцМелПром" является градообразующим предприятием Малоритского района. Его доля в общем объеме произведенной в районе промышленной продукции составляет примерно 40%. "Мы заинтересованы в развитии этого предприятия, чтобы здесь больше работало людей. Для этого есть все возможности", - считает Анатолий Лис.

На заводе действуют три производственных участка, где налажено производство силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона, извести и тонкодисперсного сепарированного мела.-0-

Теги
Брестский облисполком Лис Польша производство
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