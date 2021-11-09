9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальное учение МЧС пройдет 10 ноября в Борисовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"В рамках отработки плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Минской области на территории региона проходят тактико-специальные учения. Первый этап прошел 5 ноября на территории взрывопожароопасного объекта - резервуарного парка РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт", расположенного в Дзержинском районе, - рассказали в МЧС. - Второй этап проверки готовности служб области пройдет на территории Борисовского района. В ходе учения будут отработаны действия руководящего состава органов управления и сил Борисовского районного звена Минской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС".

Службы района будут бороться с последствиями природной стихии: в результате обильного выпадения осадков произойдет подмыв плотины на пруду в агрогородке Неманица. В результате ее частичного разрушения 30 домовладений в деревне Углы окажутся затопленными. Помощь потребуется и попавшему в ледяную воду рыбаку.

В этот же день в Борисове аварийное отключение на системе теплоснабжения оставит без тепла Борисовскую областную среднюю школу - училище олимпийского резерва, в котором ежедневно находится более 60 человек. Температура воздуха в этот день составит минус 20 градусов. Для оперативной подачи тепла потребуется привлечение мобильной блочно-модульной котельной.

Ориентировочное время начала отработки практических вводных на территории Борисовского района - 10.00.-0-