Талай встретится с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивенецком доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями физического развития 22 апреля состоится встреча с известным общественным деятелем, паралимпийцем, мотиватором, рекордсменом мира и Европы по плаванию Алексеем Талаем. Мероприятие продолжит серию его мотивационных тренингов с людьми с инвалидностью в учреждениях соцобслуживания, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Во встрече также примет участие заместитель министра труда и социальной защиты Иван Лавринович.

Такие встречи запланированы в соответствии с подписанным в марте текущего года соглашением между Министерством труда и социальной защиты и Благотворительным фондом имени Алексея Талая. Они призваны предоставить адресную поддержку инвалидам и мотивировать их к достижению поставленных самим себе целей.

В Ивенецком доме-интернате сегодня проживает 41 воспитанник, из них 34 - от 6 до 18 лет, 7 воспитанников уже совершеннолетние. В учреждении действует отделение для сопровождаемого проживания, молодежное отделение, в котором сейчас 6 человек. Реабилитация детей-инвалидов ведется с применением комплексных методик: задействованы перепрофилированные трудовые мастерские, работают объединения по интересам "Умелые ручки", "По странам и континентам", "Театр миниатюр", "Творческие мастерские", где дети занимаются декоративно-прикладным и художественным творчеством. На территории открыт музей, который удостоен звания народного.-0-