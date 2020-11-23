Танец на гироскутерах, эквилибристика и графика - Gomel Fest объединил участников из четырех стран

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль Gomel Fest - 2020 объединил 1,8 тыс. участников из четырех стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

На протяжении пяти дней конкурсанты из Беларуси, Молдовы, России и Украины удивляли жюри своими талантами. Самому маленькому участнику только исполнилось два года, а самым взрослым - далеко за 50. Это вокалисты народного ансамбля музыки и песни "Любава".

Конкурс проходил офлайн и онлайн. Многие участники представили свои фестивальные номера дистанционно, члены жюри оценивали конкурсные выступления по видеозаписям. Лучших определяли в пяти номинациях: вокал, хореография, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. Конкурсанты удивляли своим вокалом, акробатическими этюдами, эквилибристикой, клоунадой, музыкальными композициями, графикой и живописью.

Гран-при остался в Беларуси. Сильнейшими по итогам фестиваля жюри признало воспитанников образцовой цирковой студии "Феерия" из Орши. Креативные ребята исполнили всем известный танец "Березка" в современной обработке - на гироскутерах, обогатив номер множеством трюков.

Одним из самых впечатляющих моментов фестиваля стал гала-концерт. Он собрал самых ярких звезд. Среди вокалистов сильнейшими были Зибар Ганбарова (Минск) и Алина Червякова (Гомель). Среди хореографических коллективов лучшими признаны танцоры школы ирландского танца Dance Spirit из Борисова. Высочайший уровень также показала учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Лия Чибангу.

Жюри оказалось непросто выбрать победителей среди россыпи талантливых солистов, коллективов и мастеров. "Большое количество участников фестиваля было удостоено специальных призов и подарков от партнеров. Многие конкурсанты получили приглашения для участия в различных республиканских и международных конкурсах. Gomel Fest во второй раз пополнил копилку ярких номеров для концертов разного масштаба и уровня", - рассказали в управлении.

Традиционно организует фестиваль Городской центр культуры при поддержке управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома. Уже сейчас оргкомитет начал подготовку к III Международному фестивалю искусств Gomel Fest - 2021. Среди основных целей и задач мероприятия - поиск и продвижение талантливых исполнителей, коллективов, содействие их творческому совершенствованию, развитие художественного и эстетического вкуса подрастающего поколения, сотрудничество и обмен опытом участников.-0-