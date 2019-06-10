Танки и самолеты задействуют в Могилеве во время масштабной реконструкции событий войны

10 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве приступили к репетициям масштабного концерта с элементами реконструкции событий Великой Отечественной войны "Солдатами были все", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления культуры горисполкома Ирина Жаббарова.

Театрализованную постановку покажут в День города 28 июня. Действие развернется на площадке и прилегающей территории возле торгового центра "Е-Сити". В ней отразят различные эпизоды из жизни города: мирное время, первые бомбежки, оккупацию, освобождение, Победу и сегодняшнее время. Впервые в областном центре будет показано танковое сражение с участием военной техники "Беларусьфильма", а также белорусских и российских реконструкторов. Зрители увидят и воздушный бой с высадкой немецкого десанта.

"Мы хотим показать трагизм тех событий и героизм советских людей, отстоявших независимость нашей страны, какой ценой добыто самое ценное, что у нас есть, - мирное небо над головой, - отметила Ирина Жаббарова. - Особенность постановки еще и в том, что все будет представлено современным музыкальным языком. То есть мы не использовали материалы прошлых лет, а только то, что создано нашими современниками: песни, стихи, музыка. И оно созвучно минувшим событиям, тем переживаниям и эмоциям. То, что происходит, действительно трогает людей, я не раз видела, как волонтеры плачут во время репетиций".

В реконструкции будут задействованы более 3,5 тыс. человек, а также танки, самолеты, спецтехника и пиротехника. А чтобы за этим масштабным действом смогли следить как можно больше зрителей, в поле установят четыре светодиодных экрана и еще два - на площадке возле самого торгового центра. Концертная программа будет идти параллельно на трех сценических площадках.-0-