Танцевальные пары из 20 стран мира принимают участие в "Витебской снежинке"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.XXXV Международные соревнования по танцевальному спорту "Витебская снежинка" проходят 18-19 января в концертном зале "Витебск". Квикстеп, вальс, танго и джайв - в течение двухдневного марафона танцоры будут в зажигательном ритме бороться за звание лучших.
В нынешнем турнире принимают участие танцевальные пары из 20 стран мира. Среди них Австрия, Азербайджан, Германия, Грузия, Беларусь, Израиль, Италия, Кипр, Сан-Марино, Узбекистан, Украина, Филиппины. "Конкурс пройдет среди пар разных возрастных категорий - "Дети-1", "Дети-2", "Юниоры-1", "Юниоры-2", "Молодежь-1", "Молодежь-2", "Взрослые" и "Сеньоры". Традиционно участники продемонстрируют свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах", - отметили в Центре культуры.
"Витебская снежинка" - престижное международное состязание, старейший турнир в Беларуси. Это соревнования с гарантированными показателями качества проведения и высоким уровнем участников, ведь в турнире заявлены ведущие танцевальные пары мира, которые входят в топ-50 мирового рейтинга.
Организаторами соревнований выступают Всемирная федерация танцевального спорта (World Dance Sport Federation), Министерство спорта и туризма, Белорусский альянс танцевального спорта, Витебская областная федерация танцевального спорта, Центр культуры "Витебск" и клуб спортивного танца ".
На снимке: на соревнованиях по танцевальному спорту "Витебская снежинка".-0-
Фото Александра Хитрова