Танцевальные пары из Беларуси, России и Украины посоревнуются на турнире в Гомеле

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский турнир по спортивным бальным танцам Gomel Open 2018 пройдет в Гомеле 17-18 ноября. Пары из Беларуси, России и Украины, а заявлено более 600 участников, встретятся на паркете в СК "Локомотив", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Соревнования пройдут в разных возрастных и классификационных группах. "Самым младшим участникам только исполнилось 4-5 лет, они пришли на занятия в сентябре и сделают свои первые шаги на пути большого спорта. Самым старшим - 35 и более лет, для них спортивные бальные танцы стали образом жизни", - подчеркнули в управлении.

Командные соревнования по европейской и латиноамериканской программам пройдут в возрастных категориях: дети (до 12 лет), юниоры-1 (до 14 лет), юниоры-2 (до 16 лет), молодежь (до 19 лет), взрослые (до 35 лет).

Программа каждого дня предусматривает четыре отделения: спортсменам предстоит пройти предварительные туры, полуфиналы, финалы и самый приятный этап - награждение.

Организаторы, среди которых ОО "Гомельская областная федерация спортивного танца", гарантируют высокий уровень соревнований и насыщенную зрелищную программу для гостей праздника.-0-