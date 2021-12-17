Танцевальный марафон и лазерное шоу: гомельчане проведут "Добрые выходные"

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 18 и 19 декабря пройдут благотворительные акции в помощь гомельским обществам по защите животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Студия современного танца Slam приглашает провести "Добрые выходные" вместе. В ближайшую субботу в Центре инклюзивной культуры пройдет благотворительный концерт "Во имя добра". Праздник начнется в 18.30. Развлекательная программа включает выставку-продажу, аквагрим, фотозоны, ростовые куклы и другие сюрпризы. В 19.00 вечер продолжит концертная программа от лучших артистов Гомеля. Горожан ждут выступления дуэта "БиС", музыкальной группы Galika Band, образцовой студии современного танца Slam. Специальные гости вечера - зажигательный дуэт "НеБаЯн style" и лазерное шоу Flash Light. Вход - Br3.

"Наша цель не только дать возможность горожанам провести время с пользой, но и сделать что-то ценное, общими усилиями помочь тем, кто в этом действительно нуждается", - рассказали организаторы. У каждого участника благотворительного концерта единая миссия - отлично провести вечер и поддержать тех, кто нуждается во внимании и помощи.

В воскресенье, 19 декабря, серия благотворительных мастер-классов "Доброта" от лучших хореографов города пройдет в городском центре культуры по ул.Ирининской,16. Старт ровно в полдень. Все желающие смогут попробовать себя в различных танцевальных направлениях. Расписание часовых марафонов: 12.00 - K-pop cover dance, 13.15 - hip-hop choreo, 14.30 - twerk, 15.45 - high heels, 17.00 - contemporary, 18.15 - психофизическая система оздоровления организма "Белояр". Как уточнили в студии танца Slam, не стоит переживать по поводу своей формы - все мастер-классы подходят для любого уровня подготовки.

Для тех, кто не сможет присутствовать на классах, но желает поддержать акцию, будет стоять коробка "Доброты". Здесь можно оставить корм и медикаменты для животных, а также пеленки, игрушки и деньги. Ценна любая помощь. Все собранные средства будут направлены Гомельскому обществу защиты животных "Доброта" и волонтерам движения "Подари им шанс".

"Добрая акция" проходит уже пятый год. Организаторы - студия танца Slam, Гомельский центр инклюзивной культуры и городской центр культуры.-0-