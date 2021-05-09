Танцевальным флешмобом поздравила молодежь ветеранов в Могилеве

9 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 30 человек собрались сегодня у Дома ветеранов в Могилеве, чтобы поздравить фронтовиков с 76-летием Победы танцевальным флешмобом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В флешмобе "Вальс Победы" приняли участие молодые специалисты сфер культуры и образования города, актив областного и городского ОО "БРСМ", учащаяся молодежь. Они подготовили тематическое танцевальное поздравление для победителей, исполнили песни военных лет, - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Батищева. - Уже второй год подряд мы приезжаем сюда - для нас важно, чтобы каждый ветеран разделил с нами этот трогательный и важный день".

Как поделился ветеран Федор Кривоногов, такое внимание - очень дорогого стоит. "Когда мы воевали на фронте, работали в тылу, партизанили в лесах - никто не думал о подвигах. Мы делали свое дело - кто как мог защищал родину, - отметил он. - А теперь мы уже не молоды, у многих из нас есть проблемы со здоровьем. И когда 9 Мая вот так, к твоему дому приезжает столько людей с необычными поздравлениями и добрыми словами, еще раз понимаешь, как здорово жить под мирным небом".

Чтобы посмотреть выступление, кто-то из ветеранов вышел на улицу, а кто-то разместился на балконах и у окон своих квартир. К ним присоединились жители соседних домов и случайные прохожие - все поздравляли победителей.

"Я поздравляю вас, наши дорогие ветераны, жители города, с этим важным и значимым праздником - Днем Победы. Мы все гордимся вашими подвигами, вся страна гордится вами за то, что вы подарили нам мирное небо и возможность жить в независимом государстве, - отметил председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин. - Историческая память о Победе передается нам по наследству, эти воспоминания продолжают жить в сердцах каждого белоруса. И мы обещаем сохранить все это и никогда не допустим повторения тех страшных событий".

После завершения танцевального флешмоба всем ветеранам вручили памятные подарки и цветы.-0-