Танцующий фонтан откроют в Кобрине в День города

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине 17-18 июля отпразднуют День города и 77-летие освобождения района от фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Одним из ожидаемых сюрпризов праздника станет открытие танцующего или тротуарного фонтана, которое состоится вечером 17 июля. Его обустроили по соседству с аквапарком и парком имени А.В. Суворова. Струи воды будут подниматься вверх на 0,5 м, 1 м и 2 м. Фонтан будет с подсветкой.

Рядом с военно-историческим музеем имени А.В. Суворова весь день будет работать выставка, посвященная 75-летию его основания. В парке развернутся ярмарка ремесел, фотозоны и выставка "Ретро-Кобрин", можно будет прокатиться на аттракционах. У одного из входов в парк припаркуются мототехника, ретроавтомобили и машинки. Еще одной точкой притяжения может стать амфитеатр, где пройдет торжественное открытие праздника города. На концерте выступят творческие коллективы, хедлайнерами заявлены Алексей Хлестов и Саша Немо. Завершится вечер красочным фейерверком.

Любителям активного отдыха предлагают посетить соревнования по стритболу и пляжному волейболу среди предприятий Кобрина, матч второй лиги по футболу между местным "Атлантом" и каменецкой "Нивой". В этот день пройдет и первенство Брестской области по скоростному маневрированию - фигурному вождению карта и мотоцикла.

На второй день праздника развлекательные мероприятия тоже пройдут на нескольких площадках.

Впервые Кобрин упоминается в Ипатьевской летописи 1287 года. Предполагается, что город основан потомком киевского князя Изяслава в XI-XII веках.-0-