Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Бобруйске 18 декабря

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске 18 декабря пройдет новогоднее театрализованное шествие сказочных персонажей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома Вадим Щербич.

"Традиционно в театрализованном шествии примут участие представители почти всех предприятий, организаций и учреждений города. Это работники медицины, образования, спорта и туризма, культуры, промышленности, - рассказал Вадим Щербич. - Праздник будет костюмированным: перед бобруйчанами и гостями города предстанет несколько десятков Дедов Морозов и Снегурочек, а также других сказочных персонажей и символов наступающего Нового года - больших тигров и маленьких тигрят. Каждую колонну возглавит свой Дед Мороз вместе со Снегурочкой. Сопровождать волшебных героев на протяжении всего пути следования будут украшенная в новогоднем стиле техника и зажигательные праздничные мелодии. Весь маршрут займет около 1 км".

Шествие стартует в 16.00 от Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (ул. Социалистическая). Праздничные колонны пройдут по ул.Максима Горького и остановятся на пл.Ленина. Именно здесь в 17.15 состоится торжественная церемония зажжения новогодних огней на главной елке Бобруйска, которую продолжит веселое праздничное представление. К слову, каждое предприятие или организация, участники новогоднего шествия, подготовит веселый флешмоб - шуточную самопрезентацию для Дедушки Мороза.

"Шествие сказочных персонажей - одно из самых ярких и любимых жителями Бобруйска мероприятий, - отметил Вадим Щербич. - Накануне Рождества и Нового года оно заряжает хорошим настроением и задает тон всей последующей праздничной программе. Уверен, что и в этот раз каждый участник и зритель также повеселится от души, ведь ощущение волшебства и создание новогодней атмосферы зависит от каждого из нас".-0-