Театрализованный штурм замка, турнир лучников и трюковые шоу ожидают гостей рыцарского феста в Мстиславле

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Рыцарский фестиваль пройдет в Мстиславле на Замковой горе 7-8 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мстиславского райисполкома Наталья Бискуп.

"Рыцарский фестиваль проходит в Мстиславле с 2007 года. За это время он полюбился не только жителям нашего региона: зрители и участники собираются со всей республики, приезжают гости из Российской Федерации. В прошлом году фестиваль был отменен из-за эпидемиологической ситуации. А в этом году он снова возвращается на Замковую гору", - отметила Наталья Бискуп.

Для гостей праздника средневековой культуры организаторы готовят насыщенную программу. На форпостах города будет организована театрализованная встреча. С 12.00 будет работать город мастеров, аттракционы и ярмарки. Они разместятся на улицах Советская, Пироговская, Калинина и Юрченко.

На площади Петра Мстиславца в 13.00 пройдет торжественное открытие фестиваля - шествие и представление рыцарских клубов, творческих коллективов, конно-исторического клуба "Золотая шпора". С 13.30 на улице Комсомольской (Пожарная каланча) можно будет посетить смотровую площадку и экспозицию "О прошлом для будущего". В течение дня в Кармелитском костеле Успения Божьей Матери будет проходить экскурсия с посещением смотровой башни и квест "Тайны рукописи Средневековья".

"Замковая гора по традиции станет основным местом средневекового праздника. Здесь будут работать тематические подворья. Гости фестиваля смогут угоститься средневековой национальной кухней и напитками. Корчма "Эскалибур" будет работать с 14.00 до 22.00. В башне-донжоне разместится интерактивная площадка "Ушедший быт", а неподалеку от нее будет организована средневековая интерактивная площадка. На раскопе древнего городища пройдут экскурсии и выставки", - рассказала Наталья Бискуп.

Традиционно гости праздника смогут посмотреть зрелищные рыцарские бои. С 14.50 стартует турнир пятерок/десяток и бои пеших рыцарей в формате 5х5 и 10х10 под эгидой Бугурт Лиги. Посмотреть на тактические бугурты можно будет с 16.50 - это будут "Захват знамени", "Охрана короля" и другие. Здесь же пройдут массовые сражения и турнир лучников. Конный рыцарский турнир начнется в 18.00. А в 20.10 гости фестиваля увидят театрализованный штурм замка.

В течение дня запланированы показательные выступления клубов исторической реконструкции, трюковые шоу, конкурсы средневековых блюд и исторических костюмов. Запланирована большая развлекательная программа для самых маленьких гостей фестиваля.

Также пройдут концертные программы, тематические выступления коллективов и творческих групп. Ярким моментом праздника станет фаер-шоу - в этом году огненные выступления покажут команды из Могилева и Минска. Завершится праздник показам художественного средневекового фильма под открытым небом.

"Каждый год к нам на фестиваль съезжались клубы исторической реконструкции со всей республики и Смоленской области. В этом году мы тоже ждем много гостей. Уже подтвердили свое участие представители Могилева, Минска, Витебска, Гомеля, Бобруйска и других. Сейчас идет формирование списков участников, - подчеркнула Наталья Бискуп. - Но мы уверены, что в этом году праздник будет ярким и интересным".-0-