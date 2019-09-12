Технологии тонкопленочных транзисторов и E-ink обсудят на международной конференции в Минске

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция EuroDisplay 2019 пройдет 16-20 сентября на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Форум будет посвящен дисплейным технологиям, в том числе тонкопленочным транзисторам, электронным чернилам (E-ink), сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

EuroDisplay 2019 соберет в белорусской столице ведущих ученых, разработчиков, производителей и потребителей средств отображения информации - от технологий до готовых продуктов. "Ожидается более 150 участников со всего мира, в том числе США, Германии, Великобритании, Франции, Китая, Республики Корея, Индии, Польши, России и Нидерландов. Участники обсудят такие актуальные темы, как жидкокристаллические и дисплейные материалы, тонкопленочные транзисторы и жидкокристаллические дисплеи, электронные чернила и другие", - рассказали в пресс-службе.

Программа форума включает в себя пленарное и секционные заседания, постерную сессию, молодежную школу-семинар с участием иностранных спикеров.

"Семь ведущих ученых-практиков из США, Германии, Китая, Великобритании, России прочтут лекции о последних тенденциях и инновациях в области развития дисплейных технологий для студентов, магистрантов и аспирантов, а также поделятся практическими знаниями и навыками по реализации масштабных проектов по разработке средств отображения информации. В числе спикеров профессор Гонконгского университета науки и техники, член Европейской академии наук Владимир Чигринов и заведующий кафедрой Московского государственного университета, профессор Российского университета дружбы народов Виктор Беляев", - отметили в пресс-службе.

"Дисплейные технологии - огромный рынок, это любые виды телевизоров, планшеты, гаджеты, смартфоны. Все достижения науки аккумулируются для того, чтобы создать устройства, без которых немыслима современная жизнь", - отметил сопредседатель оргкомитета конференции, профессор БГУИР Александр Смирнов.

Организаторы конференции - Международное общество информационных дисплеев (США), БГУИР.-0-