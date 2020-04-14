14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 13 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Могилеве воздух прогрелся до 21,2 градуса, таким образом был побит рекорд 2016 года, когда было 20 градусов выше нуля. Рекорды обновлены в Бобруйске (плюс 21,4), прежний максимум был в 1972 году - 21 градус тепла. В Кличеве было тоже 21,4 выше нуля, побит рекорд 2016 года - плюс 20,5. В Славгороде температура составила 20,6 градуса (переписан рекорд 2016 года - 20,3 выше нуля).

На метеостанции "Полесская" зафиксировано 23,4 градуса, ранее максимум было 21,9 выше нуля в 1989 году. Рекорды 1989 года побиты в Ганцевичах (22,5 градуса тепла против 21,2), в Октябре (22,4 против 21,1) и Орше (19,5 против 18,2).

Во вторник, 14 апреля, будет переменная облачность. Днем осадки ожидаются на большей части Гродненской и Витебской областей, на остальной территории Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, а в отдельных районах - до 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.-0-

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