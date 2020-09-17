17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 72-летней давности побит в Минске 16 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температура воздуха в столице прогрелась до 26,2 градусов. Ранее самым теплым этот день считался в 1948 году, когда было 25 градусов выше нуля.

В четверг, 17 сентября, похолодает. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром по юго-востоку местами ожидается слабый туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, утром местами по северо-западу, днем на большей части территории - порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 14-20 выше нуля, по юго-востоку - плюс 21-26 градусов.-0-

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