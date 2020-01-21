Теплая зима позволила дорожникам Минска сэкономить на реагентах

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая зима позволила дорожным службам Минска по сравнению с прошлым годом примерно на треть сократить объем реагентов, которые расходуются на содержание улично-дорожной сети. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала зимнего периода на обработку дорожных покрытий для устранения скользкости было израсходовано 7,8 тыс. т песчано-соляных смесей и 10 тыс. т соли. В места временного складирования снега вывезено 3,8 тыс. куб.м снега. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года было израсходовано 29 тыс. т. соли и 30,7 тыс. т песчано-соляных смесей. В места временного складирования снега было вывезено 90 тыс. куб.м снега", - рассказал Олег Лукашенко.

Если до конца зимы погода не будет суровой, то излишки реагентов поступят в лаборатории. После анализа качества оставшуюся смесь сохранят до следующего года.

По словам представителя Горремавтодора, теплая погода в зимнее время позволяет сэкономить не только на реагентах, но и на ремонте дорог. Чаще всего покрытие страдает именно из-за перепадов температур.

Из-за отсутствия снегопадов активизировалась уборка улично-дорожной сети столицы от песка и мусора. С начала года на территориях, закрепленных за Горремавтодором, убрано и вывезено 356 куб.м. мусора и 643 т песка. В среднем в сутки при проведении уборки задействуют до 700 специалистов и около 600 единиц спецтехники.

Несмотря на теплую зиму, дороги могут становиться скользкими. Чтобы это исправить, дорожное покрытие обрабатывают с минимальным использованием реагентов. В зависимости от погоды и сложности работы могут занимать от двух до девяти часов, а очистка от рыхлого снега - от трех до 18 часов.

Если говорить о деньгах, то в среднем на содержание 1 кв.м улично-дорожных сетей Минска расходуется в районе Br2,5. Показатель этот не зависит от сезона и высчитывается за год.-0-