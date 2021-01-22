22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16.00. Об этом сообщил сегодня журналистам главный инженер филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Александр Драгун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем к 12.00 закончить монтажные и сварочные работы. После этого будут произведены операции по подключению потребителей, пуску теплоносителя. Ориентировочно в 16.00 планируем полностью восстановить теплоснабжение всех потребителей", - сказал Александр Драгун.

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