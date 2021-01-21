21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московском районе Минска из-за аварии на теплосетях изменилась работа школ и детских садов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей с 18:00 21 января до 18:00 22 января будет отсутствовать отопление в ряде учреждений образования Московского района. Речь идет о следующих учебных заведениях: лицей №1, гимназии №10, 174, 192, средние школы №26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213, 215. Это касается также детских садов №94, 105, 128, 414, 430, 453, 455, 460, 496, 500, 513, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564, 576.

"В детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Просьба одевать детей потеплее, по возможности оставить дома. В учреждениях общего среднего образования занятия переносятся с пятницы, 22 января, на субботу, 23 января. Также будут организованы дежурные группы, в которых будет поддерживаться допустимая температура", - сказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Проблема затронула и жилфонд. "Жилищные организации района совместно с "Минсккоммунтеплосетью" делают все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт и обеспечить работоспособность системы отопления. Если потребуется, будут задействованы мобильные котельные для отопления жилфонда", - сказал генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергей Рубанов.

"О проблемах с отоплением в Московском районе жителей оповещает служба 115. Информация обновляется в режиме реального времени, специалисты ЖЭУ замеряют температуру в домах, чтобы контролировать процесс. Принимаются все меры для оперативного устранения инцидента", - резюмировали в пресс-службе Мингорисполкома.-0-