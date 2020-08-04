Теребление льна в Витебской области планируют завершить к середине августа

4 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области намерены завершить теребление льна к середине августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

В этом году в области предстоит убрать 13,2 тыс. га льна. Посевы сконцентрированы в Верхнедвинском, Глубокском, Дубровенском, Лиозненском, Миорском, Поставском и Толочинском районах. На утро 4 августа вытереблено 43% площадей этой культуры, или 5,7 тыс. га. Более половины - в Дубровенском, Лиозненском и Оршанском районах. Средний темп уборки составляет 3% площадей в день. Запрессовано 130 т льнотресты, намолочено 31 т льносемян. Сейчас активно ведется оборачивание скошенной льнотресты.

"С учетом благоприятствующей погоды полностью справиться с этим пластом работ планируется к середине месяца", - констатировали специалисты, отметив, что основные силы тружеников села региона сейчас направлены на уборку зерновых. Аграриям удалось набрать неплохой темп. Убрано 77,5 тыс. га (20% площадей). Намолочено 258 тыс. т хлеба при средней урожайности 33,3 ц/га. В числе лидеров жатвы сохраняют свои позиции Чашникский, Миорский, Верхнедвинский и Поставский районы.-0-