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06 декабря 2019, 21:00

Терминалы по маршруту и билетные киоски самообслуживания - ближайшие новации транспорта Минска

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект установки в Минске устройств для пополнения бесконтактных смарт-карт (БСК) и продажи разовых проездных талонов, а также возможность реализации билетов на промежуточных пунктах маршрутов через специальные платежные терминалы обсуждались сегодня на форуме "Новые технологии для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров. Вызовы и пути развития" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Замену киосков по продаже билетов на устройства самообслуживания затрагивал на встрече с трудовым коллективом троллейбусного парка №3 мэр столицы Анатолий Сивак. "Минсктрансу" была поставлена соответствующая задача.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА исполнительный директор ОДО "Белтранском" Юрий Лацапнев пояснил, что сейчас можно говорить о стадии технико-экономического задания на установку порядка 1 тыс. таких киосков по городу. "И есть поставщики, насколько я знаю, которые готовы участвовать. Мы тоже рассматриваем возможность стать потенциальными поставщиками. Причем предлагаем там же внедрить продажу и на пригородные, междугородные маршруты. Если это будет востребовано, если будет финансироваться приобретение таких киосков и их повсеместное распространение. Технически у нас все готово. Все будет зависеть от тендера, от заказчика", - сказал Юрий Лацапнев.

При этом он высказал мнение, что если в установке таких киосков будет сделана ставка исключительно на частную инициативу, перспективы реализации проекта не слишком высокие. "Потому что это очень дорогое устройство, которое совмещает в себе несколько функций: различные способы выдачи билетов, пополнения БСК, считывание банковской карточки. Плюс нужно отопление, поскольку без этого зимой в мороз устройство просто не будет работать", - отметил Юрий Лацапнев.

Кроме того, на сессии вопросов и ответов прозвучала информация от ГП "Минсктранс" о том, что в их системе набирает популярность продажа билетов через справочные платежные терминалы. Сейчас имеется 17 таких терминалов, все они востребованы. Но, по мнению директора филиала "Минский автовокзал" Михаила Марцуля, особенно уместными были бы такие устройства на промежуточных остановочных пунктах маршрутов. Например, когда с автовокзала "Центральный" в направлении Уручья отправляется автобус, на этой промежуточной станции купить билет можно только у водителя во время посадки. Это создает очередь. Возможность самостоятельно приобрести билет через терминал во время ожидания автобуса повысила бы уровень сервиса на маршруте. "Но можно использовать и иные средства, - развил мысль Юрий Лацапнев. - Мы уже подготовили решение - так называемое автоматизированное рабочее место водителя. Это банковский терминал, совмещенный с кассой. Это позволит водителю проводить оплату на одном устройстве как за наличные, так и по безналичному расчету".

Таким образом, уже в первой половине 2020 года какой-то из имеющихся вариантов будет опробован на столичных маршрутах.

Кроме того, заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий сообщил, что в Минске планируется реализовать проект по оплате проезда в наземном транспорте банковской карточкой (такое техническое решение тестируется сейчас на трамвайном маршруте №6).

В программе форума обсуждались такие актуальные вопросы, как внедрение новых технологий покупки и оформления билетов на автобусные перевозки в Беларуси в 2020 году (как внутренние, так и международные рейсы), а также технологий для автовокзалов и перевозчиков; вопросы безопасности пассажиров и влияние цифровых технологий на организацию перевозок; эффективное взаимодействие автовокзалов и перевозчиков с онлайн-агрегаторами и другие.

Форум организован при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций и Белорусского союза транспортников.-0-

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