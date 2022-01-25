Территориальные комиссии Минской области по референдуму приступили к работе

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные комиссии Минской области по референдуму с сегодняшнего дня приступили к работе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.
"Состоялись первые заседания Минской областной, Жодинской городской и районных комиссий по референдуму. Путем голосования были избраны их руководящие составы, а также определены иные организационные вопросы. Комиссии приступили к работе", - сказали в пресс-службе.
Всего в Минской области сформированы 24 комиссии - областная, Жодинская городская и районные. В их состав вошли 289 человек. Среди них представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, обычные граждане. Большинство избранных членов имеют опыт работы в подобных комиссиях и пользуются авторитетом в своих коллективах.-0-