Тестирование умных камер на перекрестках в Гомеле начнут в 2019 году

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тестировать умные камеры на наиболее оживленных перекрестках начнут в следующем году в Гомеле, сообщил командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома Владимир Саприко сегодня на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривалось обеспечение безопасности дорожного движения в областном центре. Как рассказал Владимир Саприко, основным видом ДТП в Гомеле является наезд на пешеходов (52 случая за 10 месяцев этого года). В целом это характерно и для других крупных городов. Среди важных мер по минимизации таких происшествий командир батальона назвал оснащение дорожной сети техническими средствами. "К примеру, уже в следующем году на самых крупных, оживленных перекрестках Гомеля по инициативе УГАИ начнется тестирование умных камер. Благодаря хорошему разрешению они смогут фиксировать различные виды нарушений правил дорожного движения. Например, такие, как непропуск пешехода на переходе, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, неиспользование ремней безопасности и многие другие", - пояснил Владимир Саприко. Полученная информация будет оперативно отправляться госавтоинспекторам, нарушителей привлекут к ответственности.

Кроме того, в областном центре продолжат оснащение пешеходных переходов дополнительными светодиодными светильниками. Как пояснил заместитель начальника отдела ЖКХ горисполкома Денис Токаренко, в этом году в городе установлено 86 таких светильников, в основном на нерегулируемых переходах вблизи учреждений образования и в местах большого скопления людей.

Выполнен в этом году и текущий ремонт с устранением аварийной ямочности асфальтобетонного покрытия проезжей части в объеме 40,2 тыс. кв.м, заменен асфальт на различных улицах города, установлено 328 дорожных знаков, два светофора, нанесено 58,5 тыс. кв.м разметки. "Проведение данных работ способствует улучшению дорожных условий для участников движения, следовательно, их сокращение недопустимо", - считает Денис Токаренко.

Обращаясь к руководителям служб, предприятий, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко отметил, что на следующий год необходимо составить план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения по конкретным адресам. "Важно саккумулировать всю информацию, какие точки наиболее аварийные, и провести работу с учетом финансовых возможностей", - обратил внимание мэр.-0-