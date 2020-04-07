Тюльпаны и гиацинты зацвели в Ботаническом саду Минска на две недели раньше обычного

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Ботаническом саду начали распускаться тюльпаны и гиацинты примерно на две недели раньше, чем обычно. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси Юлия Рыженкова.

"Постепенно начинают распускаться тюльпаны Кауфмана и Фостера, хотя обычно это происходит примерно в середине апреля, но в этом году - раньше недели на две. В связи с тем что погода еще переменчивая, по ночам морозно и холодно, они зацветают неравномерно и недружно. Хотя некоторые поздние сорта уже на стадии бутонизации. Начинают цвести и гиацинты - тоже раньше обычного. На это повлияла в том числе и теплая зима", - сказала Юлия Рыженкова.

По словам научного сотрудника, всего в коллекции Ботанического сада около 600 сортов тюльпанов различных видов зарубежной и отечественной селекции. Обычно сезон их цветения длится 14 дней и приходится на начало мая, массовое же цветение гиацинтов происходит после 20 апреля.

В Ботаническом саду уже отцвели подснежники и крокусы, при этом начинают распускаться примулы, ранние сорта нарциссов, пушкиния, сцилла сибирская.

В целом Ботанический сад продолжает работу в штатном режиме. Центральный вход для массовых посещений здесь планируют открыть 25 апреля.-0-