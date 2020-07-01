Только добросовестный труд всего общества гарантирует сохранение независимости страны - Лис

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Только добросовестный труд всех членов общества является гарантией сохранения независимости государства. Такое мнение высказал сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на торжественной церемонии чествования победителей соревнования и лауреатов почетного звания "Человек года Брестчины", передает корреспондент БЕЛТА.

Чествование лучших в своем деле тружеников региона в этом году приурочили к главному государственному празднику страны - Дню Независимости. Приветствуя собравшихся в резиденции облисполкома лауреатов, Анатолий Лис отметил, что они являются хорошим примером для жителей не только Брестской области, но и всей страны. "Благодаря лучшим в своем деле труженикам, их профессионализму и ответственности, удалось создать хорошие трудовые коллективы, которые дают основания гордиться нашей областью, нашим государством. Именно добросовестным трудом во всех сферах и с присущей белорусам мудростью мы сможем сохранить и укрепить независимость нашей страны", - отметил губернатор.

О динамичном развитии региона говорят результаты четырех лет пятилетки. За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития по итогам 2019 года Брестская область занесена на Республиканскую доску Почета. Областные темпы роста за четыре года опережают среднереспубликанские по всем основным показателям - валовому региональному продукту, промышленности, сельскому хозяйству, внутренней и внешней торговле. Так, с 2016 года ВРП вырос почти на 9%. В этом году мировая эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в планы - за январь - май темп роста ВРП области составил 98,4%. Анатолий Лис уверен, что в регионе есть потенциал, чтобы ликвидировать отставание. И этот потенциал, по его словам, прежде всего в людях.

В этом году на областную доску Почета занесены 16 победителей соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития среди административных территорий, учреждений, организаций и предприятий и столько же лауреатов почетного звания "Человек года Брестчины". Среди них - представители различных сфер деятельности: специалисты, руководители предприятий, общественные деятели, внесшие большой личный вклад в социально-экономическое развитие области. В большинстве своем это известные в регионе люди - главный врач областного психоневрологического диспансера Николай Скаскевич, директор предприятия "Молодово-Агро" в Ивановском районе Степан Халько, генеральный директор Брестского мясокомбинатам Павел Буховецкий, генеральный директор ОАО "Березастройматериалы" Александр Побожный.

Список победителей возглавили город Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельский совет Ивановского района. Среди промышленных организаций первое место заняло иностранное торгово-производственное предприятие "Стэнлес" в Пинске. В агропромышленном комплексе лучшим признано ОАО "АгроНива" Каменецкого района, среди строительных организаций - ремонтно-строительное предприятие "Барановичиремстрой". На доску Почета также занесены Березовский зональный узел электросвязи Брестского филиала РУП "Белтелеком", грузовой автопарк №4 Барановичей, Кобринское ЖКХ.

Почетными дипломами отмечены достижения Ивацевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства, заслуги Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, областного эндокринологического диспансера и футбольного клуба "Динамо-Брест". Победителей поощрили вознаграждениями из средств областного бюджета.-0-