Томатную пасту с недопустимыми красителями изъяли из продажи в Горках

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Томатную пасту с недопустимыми красителями изъяли из продажи у одного из индивидуальных предпринимателей в Горках. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время внеплановой проверки у одного из индивидуальных предпринимателей в продаже была обнаружена томатная паста "Краснодарская" с маркировкой "Лорефуд" в стеклянной банке, изготовитель ООО "Премьер" (РФ). "По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности", - рассказали в Госстандарте.

В результате проведенных испытаний в томатной пасте обнаружены недопустимые синтетические красители понсо 4R (Е124) в количестве 12,0 мг/кг и азорубин (Е122) в количестве 4,1 мг/кг, а также заявленный изготовителем в маркировке подсластитель "Аспасвит", отсутствующий в перечне пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции.

Специалисты Госстандарта выдали индивидуальному предпринимателю предписание изъять из продажи эту продукцию и не допустить ее обращения в Беларуси.-0-

Кабачковую икру с высоким содержанием нитратов изъяли из продажи в Могилеве