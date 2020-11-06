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06 ноября 2020, 19:57

"Топтышку" любят все!

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Каким должно быть настоящее детское питание?

Ответ знают на ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат". Здесь на протяжении 65 лет производят натуральные, вкусные и полезные пюре и соки "Топтышка" из свежих, сочных овощей и фруктов. В этом году предприятие порадовало малышей и их родителей сразу пятью новинками.

Качество превыше всего

ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" – одно из старейших градообразующих предприятий района. Первая партия продукции сошла с конвейера в 1955 году. Сегодня здесь выпускают более 180 наименований, из которых около 150 – соки, нектары и пюре для детей под маркой "Топтышка".

– Наше предприятие одно из немногих, где налажен полный цикл производства: от переработки свежего сырья до выпуска готовой продукции. Безусловно, самое главное внимание – качеству,  – отмечает директор комбината Юрий Витрюк. – Овощи и фрукты закупаем только у проверенных производителей, с которыми работаем не один год. Каждую партию сырья, а затем и готовую продукцию обязательно проверяем в собственной аккредитованной лаборатории по физико-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Ежегодно на предприятии заготавливают и хранят до 3000 тонн сырья в виде натурального пюре-полуфабриката, что позволяет производить широкий ассортимент готовой продукции в течение всего года.

Современное оборудование, установленное на предприятии, обеспечивает наличие всего цикла производства, от свежего сырья до выпуска готового продукта, упаковки и отгрузки в торговые сети. Поэтому, покупая детское питание "Топтышка", можете быть уверены в его высоком качестве и натуральности.

Витамины в мягкой упаковке

В структуре производства Малоритского консервноовощесушильного комбината детское питание занимает почти 85%. До 2015 года его на предприятии выпускали исключительно в стеклянной таре. Пять лет назад комбинат решился на эксперимент и первым в стране установил современную линию по производству детского питания в мягкой упаковке из комбинированных материалов.

– Ребенок, становясь старше, начинает проявлять инициативу, ему все хочется делать самостоятельно, в том числе кушать. Вот тогда на помощь мамам приходит наше пюре в мягкой упаковке. Она не пропускает солнечные лучи, сохраняет все полезные свойства продукта, – рассказывает начальник технологического отдела Валентина Григорук. – Ребенок может запросто открыть крышечку и подкрепиться прямо из упаковки и дома, и на улице. А если и уронит, то она не разобьется.

Надо сказать, этот инвестиционный проект себя полностью оправдал: производственный цех работает в три смены без выходных. За смену выпускается 35 тыс. упаковок детского питания. Мощности комбината загружены на 100%.

В прошлом году на предприятии провели очередную модернизацию, заменив устаревшее оборудование по расфасовке детского питания в стеклянную тару. Новая линия позволила увеличить производственную мощность цеха на 17% – до 7 тыс. банок в час.

Вкусы, знакомые с детства

На месте коллектив Малоритского консервноовощесушильного комбината стоять не привык. Предприятие наращивает объемы выпуска, разрабатывает новые уникальные рецептуры, тем самым осваивая новые виды продукции. Только с начала 2020 года комбинат выпустил на рынок сразу пять новинок.

– Ставку в этом году решили сделать на многокомпонентные миксы, чтобы ребенок мог сразу получить весь комплекс витаминов. Это манго, груша-киви-банан, яблоко-груша-персик, яблоко-малина-черника, а также четырехкомпонентный продукт: яблоко-банан-малина-вишня, – отмечает Юрий Витрюк. – Потребители знают, что мы не используем красители, консерванты, ароматизаторы или какие-то другие добавки. "Топтышка" – это качественный и натуральный продукт. Поэтому наше детское питание пользуется хорошим спросом не только в Беларуси. Примерно 40% продукции экспортируется за пределы страны. Основной рынок сбыта – Россия (почти 95% экспорта). Также осуществляем поставки в Украину, Казахстан, Кыргызстан.

Предприятие за 9 месяцев отгрузило на экспорт продукции почти на 5 млн долларов (при годовом плане в 5,5 млн долларов). Не так давно на комбинате стали выпускать детское питание в мягкой упаковке для компании Nestle. Поэтому натуральную продукцию из Малориты сегодня можно найти в самых разных странах мира.

Продукция ОАО "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат" – это не только детское питание, а также джемы, нектары, соки, варенья и соусы.

В структуре производства Малоритского комбината детское питание занимает почти 85%. Всего выпускается около 150 наименований соков, нектаров и пюре под маркой "Топтышка".

Марина ВАЛАХ

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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