Торговую сеть "Радзивилловский" в Минске реанимируют - план вывести на рентабельность через 2 месяца

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убыточную сеть магазинов "Радзивилловский" присоединят к УП "Минский хладокомбинат №2", в течение ближайших двух месяцев реорганизация завершится. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ГО "Столичная торговля и услуги" Алексей Романов на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

К объединению у руководства города накопилось немало замечаний: число подведомственных убыточных объектов, рост складских запасов и т.д.

Алексей Романов заявил, что с начала года проводилась поступательная работа по уменьшению количества убыточных предприятий. Из розничных торговых предприятий сейчас остается убыточным только "Радзивилловский". Эта торговая сеть находится в процессе присоединения к УП "Минский хладокомбинат №2".

"Планируется за два месяца завершить его реорганизацию, насытить магазины товарами и обеспечить там рентабельную торговлю", - сказал Алексей Романов.

Всего в объединение "Столичная торговля и услуги" входят 8 организаций розничной торговли, в которых насчитывается 71 магазин. Некоторые из объектов уже пережили реорганизацию и присоединение, чтобы выйти на рентабельную работу.

Наталья Кочанова, заслушав доклад Алексея Романова, отметила неэффективность работы самого ГО, размытость его функций. Также она обратила отдельное внимание на то, что цены на услуги в Минске "заоблачные", показатель по розничному товарообороту неудовлетворительный. Это, по ее мнению, недопустимо. Торговые сети надо проверять, смотреть ассортиментный перечень, цены. И важно защищать отечественного производителя: на первом плане в выкладке должна быть белорусская продукция. А также во всех торговых организациях должны быть отделы, где широко представлены сувениры с государственной символикой.

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