Торговые организации Минска проведут в июле дни скидок

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации Минска в июле, как и прежде, проведут акции "Дни скидок", сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Магазины торгового центра "Столица" 18 и 19 июля предложат скидки до 50%.

ЦУМ 8-12, 15-19, 22-26, 29-31 июля будет продавать непродовольственные товары со скидками до 27%, продовольственные - дешевле на 5%. А 15, 22, 29 июля скидки составят до 50% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт 6, 13, 20, 27 июля предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками по понедельникам, вторникам и пятницам: скидка 27% на непродовольственные товары, а также по четвергам и воскресеньям - 33% на эту же группу покупок. И универмаг предложит 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля снижение цен на 35% на непродовольственные товары стоимостью от Br35 за одну штуку.

Универмаг "Беларусь" 23-26 июля предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 10% на продовольственные, а также 6-8, 13-15, 20-22 июля - 25% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные. Для держателей дисконтных карт 4-5, 9-12, 16-19, 27-31 июля непродовольственные товары будут дешевле на 28%, продовольственные - на 5%. В интернет-магазине весь июль действует скидка 28% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше Br3, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции 8, 15, 22, 29 июля (скидки до 33% на непродовольственные товары). А также 4-7, 9-14, 16-21, 23-28, 30, 31 июля будут скидки до 28% на непродовольственные товары.

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье (30% на непродовольственные товары). А каждый понедельник июля - 33% на непродовольственные товары.

Торговый центр "Радзивилловский" обещает два раза в мае снизить цены - до 50% на отдельные группы товаров (подробная информация об акции будет размещаться на сайте организации). Также будут действовать акционные предложения "два по цене одного" и скидки на товары собственного производства, 30, 31 июля - минус 20% на непродовольственные товары.

В ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул.Мясникова, 35) 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31 июля - скидка 20%, а весь июль - 20% при единовременной покупке стоимостью свыше Br120.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) дни скидок проходят каждую среду (20%), по вторникам предусмотрено снижение цен на 20% для пенсионеров и многодетных семей.

Снижают цены на 15% "Северянка" (ул.Ангарская, 38) (на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу), "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) (весь месяц).

Магазин "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент, кроме товаров на других акциях). Весь июль пройдет со скидками до 30% на отдельный ассортимент товаров.

В магазине "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) весь июль на отдельные группы товаров цены снижены от 15 до 30%.

Магазины "Гаспадар и Гаспадыня" (пр.Независимости, 131/1) снижает цены каждую среду на 22% на весь ассортимент, "Лянок" - каждые понедельник, среду и субботу на 18%.

В "Сантехоборудовании" (ул.Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) проводятся 2, 9, 16, 23, 30 июля - 20%, 28 июля - 30%.

Фирменный обувной магазин "Луч" по адресу ул. Кирова, 4 предложит весь июль на отдельные группы товаров скидки от 15 до 40%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-