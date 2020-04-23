Трансграничный беговой марафон "Гродно - Друскининкай" перенесен

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Принято решение перенести трансграничный марафон дружбы "Гродно - Друскиникай", запланированный на 12 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Марафон проводился ежегодно с 2011 года. Для Европы он уникален тем, что проходит по территории двух стран, при этом белорусско-литовскую границу бегуны пересекают без остановки.

"Успеху предыдущих марафонов способствовало плодотворное сотрудничество Министерства спорта и туризма Беларуси, Министерства образования, науки и спорта Литвы, министерств иностранных и внутренних дел обоих государств. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире из-за пандемии коронавируса по обоюдному соглашению сторон X Международный марафон дружбы "Гродно - Друскининкай" переносится на 11 июля 2021 года", - сообщили в управлении.

На официальном сайте марафона для участия в забеге уже зарегистрировались 55 человек. Это граждане Беларуси, Германии, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Франции. Тем, кто уплатил стартовые взносы, предлагают несколько вариантов их возврата.

Это не первый беговой старт, отмененный в регионе. Не состоятся в этом году и легкоатлетические соревнования "Гарадзенская вандроўка" (дистанции забегов в 5 и 10 км проложены по историческом центру Гродно), запланированные на конец мая.

В календаре на август пока изменений нет. В последний летний месяц запланированы два спортивных события, традиционно привлекающих большое количество участников: "Гродненская ночная десятка" по пересеченной местности горнолыжного комплекса и трэйл "Августовский канал".-0-