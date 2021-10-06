Трансляция богослужений и призывы к вакцинации: как в храмах Минска обеспечат эпидбезопасность

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая ситуация, вакцинация, соблюдение санитарно-эпидемического режима в столичных храмах - такие темы обсудили сегодня в Мингорисполкоме глава столицы Владимир Кухарев и митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Митрополит обозначил, что вопросам обеспечения мер безопасности и соблюдению санитарно-эпидемического режима в храмах уделяется особое внимание. И эта работа будет усилена. Так, обсуждается вопрос возможности трансляции богослужений.

Владимир Кухарев в свою очередь поддержал идею того, что и при богослужениях можно проводить разъяснительную работу с населением, призывать верующих к вакцинации, правильному ношению защитных повязок на лице. Митрополит Вениамин добавил, что готовится соответствующее видеообращение к прихожанам.-0-

Фото Мингорисполкома